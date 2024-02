Putin dopuścił się ludobójstwa. "Kto się sprzeciwiał, przestawał być patriotą"

W sprawie obojętności miałem coś do powiedzenia. Jesienią 2001 roku zamachowcy z Al-Kaidy zaatakowali Stany Zjednoczone. Akurat kupowałem telewizor, więc w sklepie stałem przed ścianą stu odbiorników. Wszystkie pokazywały samoloty wbijające się w nowojorskie wieżowce. Wybuchy. Płomienie. Ludzie rzucający się w otchłań. Zaraz potem Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę w Afganistanie, by pojmać kryjących się tam terrorystów. Minęły dwa albo trzy tygodnie i zostałem wysłany do Afganistanu. Nie znałem się na tym rejonie świata, ale miałem przy sobie paszport i byłem gotowy zaryzykować. Do północnego Afganistanu docierało się przez Uzbekistan i Tadżykistan. Na samolot do Taszkentu czekałem na moskiewskim lotnisku Domodiedowo – wówczas małym i zapuszczonym.