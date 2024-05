Przeżyła piekło na ulicach Włoch. "Ojcowie przychodzili z synami"

Klienci to ciągłe ryzyko. Dla nich stanowimy tylko towar, który można kupić, wykorzystać i wyrzucić. Mogą używać cię bez ograniczeń, spełniać swoje perwersyjne zachcianki; pokazują na komórce sceny ze stron pornograficznych i żądają, aby to powielać z nimi. Widziałam, jak klient wyjął broń i groził dziewczynie, która protestowała, bo nie chciał jej zapłacić. Widziałam dziewczyny pobite do krwi, aż do utraty przytomności, bo nie spełniły żądań.