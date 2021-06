Ofiary dusił ich własną bielizną. Jego urokowi uległy znane osoby

Jack Unterweger został skazany na dożywocie, a jednak zdecydowano się wypuścić go na wolność. Dowodem na udaną resocjalizację miała być m. in. jego autobiografia. Ten niewysoki mężczyzna, który wcześnie zszedł na drogę przestępczą, zadrwił z ekspertów, polityków, całego społeczeństwa. Był doskonałym manipulatorem, celebrytą, a najgorsze jest to, że wciąż zabijał.