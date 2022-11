Przeczytaliśmy "Dziewczynkę z Kijowa". To nie jest żerowanie na wojnie

We Włoszech do dziś odbywają się wiece polityczne wielbicieli Mussoliniego. Gloryfikuje się tam wojnę i silnych przywódców. Włosi nie rozumieją, tak jak my, czym jest zagrożenie ze Wschodu. Tym lepiej, że autorzy książki starają się dotrzeć do włoskiego czytelnika z przekazem, co się na wojnie w Ukrainie dzieje i kto za nią odpowiada.