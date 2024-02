"Projekt Riese": Podziemne miasto na Dolnym Śląsku. Jego przeznaczenie do dziś owiane jest tajemnicą

Projekt Riese - tajemnicza atrakcja

Projekt Riese to obecnie jedna z atrakcji Dolnego Śląska, a w latach 1943–1945 kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego nazistowskich Niemiec. Co ciekawe, badacze i miłośnicy historii do dziś spierają się, czym tak naprawdę była sieć podziemnych tuneli i hal w Górach Sowich i do czego tak naprawdę miały one służyć.