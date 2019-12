Premier Mateusz Morawiecki o mafii VAT-owskiej. Cytował "Ojca chrzestnego"

Premier Mateusz Morawiecki pojechał do Białegostoku. Zapowiedział, że przedstawione zostaną plany nowych obwodnic. Odniósł się też do afery z mafią VAT-owską. Cytował przy tym słowa z "Ojca chrzestnego".

Przed wyborami prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki obiecali budowę co najmniej stu miejskich obwodnic, w tym Białegostoku. Te obietnice wzbudzają wątpliwości mieszkańców Podlasia. Premier udał się tam, by spotkać się z nimi. Na spotkanie przybyli też posłowie, samorządowcy i działacze PiS.

Podczas spotkania premier zapowiedział: - W sto dni od zaprzysiężenia naszego rządu przedstawimy plan co najmniej 100 obwodnic.

Tłumaczył jednak, że PiS ma trudne zadanie do wykonania. Porównał Polskę do wielkiego tankowca, który płynie przez ocean: - By zmienić jego kurs o kilka stopni, trzeba się nieźle nakręcić – powiedział.