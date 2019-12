"Pożeracze książek": Kolejny tom przygód o Hanii Humorek

Na półki księgarskie trafił nowy tytuł w głównej serii Hania Humorek Megan McDonald. "Pożeracze książek” to zabawna opowieść, z błyskotliwą, pełną energii trzecioklasistką o nieograniczonej wyobraźni.

Książki, książki, książki! Hania Humorek przygotowuje się do bombowego turnieju książkowego i nie myśli o niczym innym. Czytanie jeszcze nigdy nie dawało jej aż takiej radości. Hania Humorek zamierza wygrać turniej. Ona i jej brat Smrodek należą do szkolnej drużyny Moli Książkowych. Czytają bez wytchnienia, przygotowując się do sobotniego pojedynku z drugo- i trzecioklasistami z sąsiedniego miasteczka.