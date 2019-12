"Basia": Ulubiona seria dla najmłodszych teraz do słuchania

Jedna z najbardziej znanych książkowych pięciolatek powraca i znowu ma wiele pytań, na które niełatwo będzie znaleźć odpowiedzi. Tym razem oprócz czytania, czeka małych wielbicieli Basi nie lada gratka w postaci audiobooka dołączonego do książki z opowiadaniami.

"Basia do słuchania” to zbiór jedenastu historii z życia tytułowej bohaterki i jej rodziny. Dziewczynka w pasiastej bluzeczce od 11 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Po opowieści z nią chętnie sięgają kolejne roczniki przedszkolaków. Nic dziwnego – wymyślona przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak bohaterka, przeżywa rozterki bliskie wszystkim jej rówieśnikom.

Basia uważa, że "wspólne słuchanie książek to jedna z najmilszych rzeczy, jakie istnieją na świecie“! Na pewno inną taką rzeczą jest ich czytanie, a jeśli można robić na przemian jedno i drugie, to wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z pełnią szczęścia!