Powstało wirtualne muzeum pamięci wojny w Ukrainie

- Taką cenę zapłaciliśmy za naszą wolność i niezależność – mówią twórcy i dodają: - Jesteśmy pewni, że po zwycięstwie wszystko odbudujemy, a region kijowski znów stanie się miejscem do życia, w którym każdy będzie chciał mieć dom, uprawiać turystykę, skosztować pysznego jedzenia od miejscowych rolników lub przejść tu na emeryturę. Ale nigdy nie będziemy w stanie zapomnieć o tym, co się tu stało. Za pomocą wycieczek 3D zwiedzający będą mogli wejść w straszną rzeczywistość, którą wojna przyniosła ze sobą do Irpenia, Buczy i innych miasteczek.