Powrót do szkoły - zbiór najciekawszych memów w sieci

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zbliża się do nas coraz większymi krokami. Powrót do szkoły w dobie koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla rodziców, uczniów i dla nauczycieli. Jeszcze jakiś czas temu nie byliśmy pewni, czy uczniowie wrócą do normalnego sposobu nauczania. Premier Polski, Mateusz Morawiecki, ostatecznie potwierdził powrót dzieci do szkół.