Porażka książki Meghan. Takiej klapy nikt się nie spodziewał

Inna sprawa, że zdaniem eksperta wynik książki Meghan nie jest rozczarowujący, bowiem ilustrowane książki generalnie sprzedają się powoli, ale za to stabilnie. – Takie książki na ogół nie sprzedają się w dużych ilościach, nawet jeśli autorką jest księżna Sussex. Celem jest długa gra, ponieważ ilustrowane książki mają zwykle dłuższy okres przydatności niż tytuły dla dorosłych. Chodzi o to, aby sprzedawały się każdego tygodnia, a nie były szybkim hitem – powiedział tabloidowi "The Mirror" Tom Tivan, redaktor naczelny "The Bookseller".