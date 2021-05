Książka Meghan to plagiat? Pisarka zabrała głos

Meghan Markle nie ma dobrej prasy. Dopiero ogłosiła, że została autorką książki dla dzieci, a sieć zalała fala oskarżeń i pomówień. I to całkiem poważnych, bo na podstawie opublikowanych materiałów promocyjnych wydawnictwa, internauci stwierdzili, że utwór księżnej Sussexu to plagiat wydanej w roku 2018 książki "The Boy on the Bench".