Polki biją mężczyzn na głowę. Wyniki badań nie nastrajają pozytywnie

Krajowy Instytut Mediów opracował wyniki badań, które określają stan polskiego czytelnictwa od lipca 2021 r. do marca 2022 r. I nie wygląda to dobrze. Nie dość, że zatrważająco mało Polaków sięga regularnie po jakiekolwiek książki, to zainteresowanie czytaniem spada w narodzie wraz z wiekiem.