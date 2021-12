Polka zaprzyjaźniła się z psem w Auschwitz. Podkradała mu szynkę

Zamknięto nas w osobnym, wybielonym bloku. Nikt nie miał do nas dostępu. Zrobiono nam badania krwi. Razem z Irką Jankowską, moją najbliższą w tej grupie koleżanką, doszłyśmy do wniosku, że to chyba będzie jakiś przymusowy pobór do Puffu. Postanowiłyśmy, że jeśli tak, to musimy sobie zorganizować żyletki i podciąć żyły. Miałyśmy nadzieję, że zdążymy je zdobyć, zanim zostaniemy zhańbione.