Polacy walczyli o przetrwanie w lodowym labiryncie. Stawką był rekord świata

– Po pierwsze, pomysł dotarcia do Zatoki Wielorybów był autorskim marzeniem Piotra. Czułem, że to mu się należy. Nie wiem, dlaczego nagle "Katharsis II" zdecydował się zrobić właśnie taką wyprawę. Po drugie i ważniejsze: co, jeśli im się coś stanie? Co robić? Oczywiście, porzucić plany i, ryzykując, próbować ich uratować. To obciążenie spoczywało przede wszystkim na Piotrze, ale nie czułem się komfortowo, że my płyniemy, by znaleźć bezpieczne przejście, a oni pakują się tam, gdzie my byśmy się nie wpakowali – wspomina Damian.