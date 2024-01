Pogrzeb Ewy Wanat. Kiedy odbędzie się uroczystość?

- Bardzo chciałam wam wszystkim powiedzieć, tym, którzy obdarzyliście mnie swoim zainteresowaniem i sympatią, i również krytyką, tą dającą takiego kopa (…) Wiem, że to już niedługo, nie mogę czekać, żeby tych parę słów powiedzieć. Bardzo dużo dały mi spotkania z wami i w Radio TOK FM, i te w trakcie raka, kiedy właściwie przestałam się komunikować z internautami. Chciałam za wszystko podziękować, dziękuję za to, że byliście i że mogłam być z wami. Do zobaczenia - mówi Ewa Wanat na nagraniu.