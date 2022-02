Pogrzeb Daniela Passenta. "Danku, brak ciebie na te czasy"

W podobnym tonie wypowiedział się na pogrzebie Passenta redaktor naczelny "Polityki" Jerzy Baczyński. - Daniel był kimś więcej niż dziennikarzem Polityki. On był "Polityką". [...] Wczoraj oglądałem wielokrotnie scenę, jak rosyjska rakieta uderza w ukraińskie lotnisko w mieście, w którym Daniel się urodził na dwa lata przed wojną. Pomyślałem, że to jest pewna klamra jego życia – to miasto było atakowane zarówno przy jego narodzinach, jak i przy jego śmierci.