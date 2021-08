Podróż do umysłu przestępcy. Autor "Mindhuntera" opisuje drapieżców seksualnych

"Przytłaczająca większość drapieżców seksualnych robi to, co robi, ponieważ tego chce, ponieważ daje im to satysfakcję, której nie potrafią osiągnąć w żadnym innym obszarze życia i ponieważ czują się z tym dobrze niezależnie od konsekwencji dla innych ludzi. [...]. Kto dopuszcza się brutalnych przestępstw, praktycznie we wszystkich przypadkach czyni to z własnego wyboru, podobnie jak my decydujemy, co zjemy na obiad" - tłumaczy Douglas.