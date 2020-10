Podręczna, wieszak, Jolie. Stały się symbolami protestów przeciwko decyzji TK

Czerwona błyskawica jest najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym symbolem ostatnich strajków, sprzeciwiających się decyzji TK, który w czwartek orzekł, że przepis pozwalający na tzw. aborcję embriopatologiczną jest niezgodny z Konstytucją . Ten charakterystyczny i wymowny symbol pojawia się na protestach i w mediach społecznościowych, jest powielany i przekształcany. Protestujący rysują go na twarzach, naklejają na samochodach czy oknach i malują na banerach. Na protestach najczęściej występuje jako pojedynczy znak graficzny lub w towarzystwie czarnego, kobiecego profilu.

W rękach protestujących kolejnym częstym atrybutem jest zwykły, druciany wieszak. Dlaczego on? Protestujący, a także środowisko medyczne zwracają uwagę na to, że delegalizacja aborcji, nie zlikwiduje jej, a jedynie zamiecie do nielegalnego podziemia. Tam będzie wykonywana niebezpiecznymi i bolesnymi sposobami.