Pobudź wyobraźnię swojego dziecka dzięki wspólnemu czytaniu! Nowe książeczki już dostępne w zestawach Happy Meal w McDonald’s

Czytanie z dzieckiem to doskonała forma spędzania czasu razem. Pozwala na stworzenie silnej więzi emocjonalnej oraz rozwija ciekawość świata u najmłodszych. McDonald’s w swojej nowej kampanii "Happy Meal Readers" zachęca do wspólnej lektury, pokazując, że aktywność ta nie tylko pobudza wyobraźnię, ale daje też impuls do spełniania najskrytszych marzeń.