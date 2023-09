Po koncercie rozkopali grób i zabili psa. Kostrzewski był łatwym celem

Kostrzewski zdecydował się na wydanie fragmentów "Biblii" szczególnie z myślą o młodych ludziach, którzy niekoniecznie czuli się komfortowo w katolickim jarzmie, niejednokrotnie nakładanym przez rodzinę, księdza w szkole czy po prostu polską tradycję. "My, Polacy, szczególnie wyraźnie dostrzegamy walkę chrześcijan o rząd dusz – mówił Roman. – Więc my, sataniści, też mamy coś do powiedzenia na to, co oni proponują. Tym samym ujawniliśmy satanistyczny punkt widzenia, jest on, a raczej służyć może jako argumentacja, by nie popełniać błędów, które mnożą się nagminnie. Gdy słyszę o torturowaniu i znęcaniu się nad zwierzętami i rozkopywaniu grobów, to robi mi się bardzo smutno. Nie o to chodzi, sęk w tym, by krytycznie spojrzeć na chrześcijaństwo, obnażyć jego nędzę…".