Po 300 latach zwrócili książkę do biblioteki

Egzemplarz, który wrócił do Sheffield, jest powstałym 1704 r, przedrukiem książki napisanej w 1688 r. Książkę odesłano pocztą. Do niezwykłej przesyłki dołączono list. Z jego treści wynika, że zabytkowy egzemplarz był w posiadaniu kobiety, która zmarła i w ostatniej woli zaznaczyła, że książka powinna powrócić do parafii w Sheffield.