63 lata przetrzymywała książkę z biblioteki. Kara?

Rodzice Betty Diamond mieli swoje sekrety, o których, żeby dzieci nie rozumiały, rozmawiali po węgiersku. Do Betty i jej starszego brata zwracali się wyłącznie po angielsku lub w jidysz. Dziewczynka chętnie odwiedzała pobliską bibliotekę, czuła się tam, jak "w sklepie ze słodyczami". Któregoś dnia wypożyczyła "Ol’ Paul, the Mighty Logger" – antologię Glena Roundsa i przepadła. Uwielbiała wracać do legend angielskich drwali i pięknych ilustracji. Nie potrafiła rozstać się z wypożyczoną lekturą. A gdy upłynął termin, wstydziła się, że nie oddała książki na czas.