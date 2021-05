Pilot LOT-u dla WP: leciałbym do Wilna

Dowódca statku powietrznego! To jest jego święta decyzja. Kontrolerzy lotów nie są w stanie zmusić go do lądowania. Kapitan samolotu w takiej sytuacji jest bogiem na pokładzie. Kontrola lotów może mu jedynie pomagać. W takich przypadkach stosowana jest często procedura: ”when ready, say intenions”, czyli jak już się ogarniesz i będziesz gotowy, powiedz nam, tu na ziemi, co zamierzasz.