Piękny gest podczas gali rozdania Orłów 2022

Rozdano najważniejsze nagrody filmowe w Polsce - Orły. Podczas gali rozdania nagród transmitowanej w Canal+ wszyscy zebrani podnieśli kartki z hasłem "STOP RUSSIAN WAR" oraz ukraińską flagą jako symbol sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Rozległa się pieśń "Czerwona kalina". Obecny na gali pisarz Remigiusz Mróz w rozmowie z Arturem Zaborskim z WP mówił, jak ważne jest, by wciąż powtarzać apel o pokój w Ukrainie. "My jako rodzaj ludzki mamy krótki okres zainteresowania się czymś. Widzieliśmy to przy wojnie w Ukrainie. Wszyscy byli tym przejęci, przez cały marzec wpłacali datki, wszędzie się o tym mówiło. W kwietniu już trochę mniej, w maju prawie nie, mamy czerwiec i ten temat się już trochę rozchodzi. Tym bardziej powinniśmy mówić o tym wszędzie, gdzie się da i kiedy się da".

