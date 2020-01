Paszporty Polityki 2019: Najważniejsze nagrody za kulturalne dokonania minionego roku

Paszporty Polityki powędrowały do siedmiu wybitnych osób, które w minionym roku zdobyły uznanie w polskiej kulturze. Wśród nominowanych znalazł się również Bartosz Bielenia za rolę w "Bożym Ciele".

Wręczono słynne Paszporty Polityki . Nagrody powędrowały do twórców i wykonawców, którzy talentem zwrócili na siebie uwagę całej Polski. Galę poprowadzili Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński. Jak co roku, prowadzący nie oszczędzali obecnie panującej władzy. Od pierwszych minut gali widzowie mogli usłyszeć kąśliwe uwagi pod adresem polityków.

- Tradycyjnie nie witamy ministra kultury, bo tradycyjnie nas nie zaszczyca. Może czyta jakieś zaległe lektury - powiedział redaktor naczelny "Polityki", Jerzy Baczyński. To przytyk do słów ministra, który przyznał, że nie przeczytał żadnej książki polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk.

Oto pełna lista nominowanych do Paszportów Polityki za rok 2019:

Błażej Król - za piosenki łączące poetycką lakoniczność, surrealistyczną wyobraźnię i niezwykłe wyczucie melodii [NAGRODZONY] Piernikowski - za "jasną w przekazie opowieść z oblężonego miasta", czyli płytę "The Best of moje getto" Hania Rani - za solową, przełomową w jej karierze, liryczną i melancholijną płytę "Esja"

Jacek Brzeziński, Artur Ganszyniec (Different Tales) - za niespieszną, refleksyjną, inspirującą grę dla oczytanych: "Wanderlust: Travel Stories"

Dawid Cieślak (Polyslash) - za "We. The Revolution", jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier wideo [NAGRODZONY]

Aleksandra Jarosz - za grę "Fantastic Fetus", głos m.in. przeciw odbieraniu kobietom prawa do decydowania o swoim ciele