Pamiętacie "fanatyka wędkarstwa"? Właśnie powstał o nim spektakl

Najgłośniejszy śmiech wywoływały więc żarty z typowych rodzinnych rytuałów: dziaderskich zwyczajów ojca, dziecięcych zachowań dorosłych już, było nie było, synów czy matczynych zachęt do jedzenia. "Dobrym" obiektem żartów jest też narzeczona starszego syna, która nie dość, że jest wegetarianką, to na dodatek zdarza jej się powiedzieć coś o lekkim zabarwieniu feministycznym. W jednej ze scen pojawia się też delikatna aluzja do jednego z najczęstszych bohaterów polskich memów: papieża - na stół wjeżdża bowiem słynna papieska kremówka.