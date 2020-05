"Oświęcim. Czarna zima". Czym jest klątwa tego miasta?

Miejscowe legendy mówią o klątwie, która ciąży nad miastem od stuleci. Marcin Kącki, znakomity reporter, autor słynnego "Białegostoku", zadaje mieszkańcom pozornie proste pytanie: "Jak się tu żyje?".

Rozmawia ze zbieraczami, którzy maniakalnie poszukują pamiątek z obozu. Z ostatnim oświęcimskim Romem, żyjącym w cieniu przemilczanego pogromu. Z ludźmi, którzy boją się zejść do własnej piwnicy, i z mieszkańcami osiedla, którzy bramę obozową mijają w drodze na zakupy. I z tymi, którzy nie otwierają okien, by nie czuć smrodu z kominów. Nawet ziemia nie daje spokoju, nasączona trucizną zakładów chemicznych.

Raz puszczone w ruch mechanizmy zła zatrzymują się powoli. Oświęcim, niczym soczewka, skupia nadzieje i lęki Polaków. I nikt nie pokazuje tego lepiej niż Kącki.

Czy w mieście, które nie może uciec od przeszłości, da się normalnie żyć?

Prezentujemy fragment książki Marcina Kąckiego "Oświęcim. Czarna zima" wydawnictwa Znak.

KLĄTWA

Łukasz Szymański, trzydziestoparolatek, mieszka na osiedlu zbudowanym przez Niemców w latach czterdziestych dla pracowników zakładów IG Farben, przekształconych po wojnie w Fabrykę Paliw Syntetycznych w Dworach, a kilka lat później w Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu. Dzisiaj jest to firma Synthos SA należąca do portfela biznesmena Michała Sołowowa. Na osiedlu – ulice Mendelejewa, Marii Skłodowskiej-Curie. Dwupiętrowe budynki ze spadzistymi dachami wyróżniają się na tle PRL-owskiej architektury miasta.

Pod koniec wojny, gdy Niemcy w popłochu uciekali wraz z armią, zostawiali wszystko. Domy stały opuszczone tylko przez chwilę.

Matka Łukasza miała ciasne mieszkanko w oficynie na Starym Mieście. Kolejne dziecko w drodze, więc poszła na komendę z żądaniem lepszego lokum, jako że miała męża w milicji. Powiedzieli jej, że nie mają, ale od znajomej, kochanki pewnego milicjanta, dowiedziała się, że ta dostała przydział mieszkaniowy, gdy zgłosiła, że ma dość palenia węglem i chce lokal z kaloryferami.

Matka Łukasza się wściekła, wróciła na posterunek, postawiła małe dziecko na biurku w gabinecie komendanta. Dziecko w ryk, a kobieta w płacz, że nie wyjdzie, dopóki nie dostanie mieszkania. Dostała to, którego nie chciała kochanka milicjanta, na osiedlu po Niemcach.

Siedzimy teraz w tym mieszkaniu, w kuchni.

Pytam o dziwne zamiłowanie Szymańskiego do zbierania starych butelek.

– Zaczęło się, gdy byłem dzieckiem. – Patrzy w sufit i wymienia pierwsze kolekcje.

Pudełka po zapałkach – kilkadziesiąt.

Historyjki z gum Turbo – kilkaset.

Kapsle – tysiące.

Puszki po piwie – nigdy nie policzył.

Zbierał nawet opakowania po soczkach, dodatki z programami…

– Zaraz, jakie dodatki? – pytam.

– Takie do gazet, z programami telewizyjnymi.

– Ale po co?

– Bo można było stworzyć kolekcję. Co pan się dziwi…? Czytałem, że jakaś pisarka zbierała woreczki po mleku. A ja zbierałem te swoje różności, ale matka mi wyrzucała. Przychodziłem ze szkoły i już nie było, tak straciłem kolekcję opakowań z gum do żucia… A! I jeszcze komiksy. No i oczywiście ludziki z "Gwiezdnych wojen", które kupiłem gdzieś za grosze. Wystawiłem je jakiś czas temu w internecie i natychmiast poszły za dwadzieścia złotych od sztuki. Szok! Miałem parę stów w kieszeni, a potem się dowiedziałem, że mogłem je sprzedać za dwieście dolarów na eBayu… No, ale ja się na "Gwiezdnych wojnach" nie znam.

Potem Łukasz zbierał fotografie ludzi, które sam robił. Co widział w zwykłych ludziach z Oświęcimia? Trudno mu powiedzieć. Gdy robił portrety, lubił rozmawiać. Ma portrety tych, którzy już zmarli albo byli dziećmi, a teraz są dorośli. Rozmawiał, słuchał, a oni mówili. Czasami trafiał na ludzi z patologii – każdy dzień zaczynali od picia, ale lubili być wysłuchani. Niechętnie mówili tylko o tym, co było przed wojną. Widział u nich lęk, głównie u kobiet. Jeszcze bardziej bali się wspominać o okresie powojennym. A ci urodzeni po wojnie źle mówili o Żydach i Cyganach, choć żadnego nie poznali albo tylko ich widzieli. Starsze osoby przeciwnie, o Żydach fajnie, że przyjaźń była, a nie żaden wyzysk. Pamiętali pana Schenkera, przemysłowca, który przychodził do katolickiej szkoły w Oświęcimiu i kupował dzieciom buty.

– Przy okazji pytałem, czy mogę wejść na strych, i nigdy mi nie odmawiali. Zawsze coś znalazłem. Dawali mi te rzeczy za darmo, bo to ludzie żyjący z dnia na dzień, nie interesowali się tym, co na strychu. A gdy zacząłem zbierać, kupowałem wszystko, co mogłem, aż zdarzało mi się zadłużyć, nie płacić rachunków w terminie.

Przed nami, w kuchni, stoi „marmolada owocowa”, stara skrzynka, którą przerobił na skrzynkę narzędziową.

Spotkał raz kobietę, która miała mnóstwo staroci po mężu, właścicielu betoniarni, więc okazy były bardzo cenne: rzadkie książki, butelki z fabryki wódek oświęcimskiego przedsiębiorcy Haberfelda. Mówi, że dzisiaj ma największy zbiór tych butelek.

Część rzeczy trzyma na strychu w pudłach, w mieszkaniu ma tylko próbki kolekcji, książki, rzadkie spisy właścicieli kont czekowych, przedwojenne książki telefoniczne. Gazet zebrał półtora tysiąca, najstarsza jest z 1830 roku, z niezwykłymi kronikami kryminalnymi, w których opisując sprawców i ofiary, podawano ich nazwiska i adresy. Do tego olbrzymi zbiór pocztówek z Oświęcimia, na których doklejone są samochody i balony, by dzięki temu sprawić wrażenie, że to metropolia, i lepiej wypromować miasto. Na jednej z nich ktoś napisał: „Jestem w Oświęcimiu, ale za dużo tu Żydów, chcę wyjechać”.

– Pomyślałem, że skoro szukam staroci, to sobie chociaż mieszkanie urządzę. O, te łóżka przedwojenne kupiłem za pięćdziesiąt złotych, metalowe, z zagłówkami z prętów. Za stolik, biurko i szafę dałem trzysta złotych. A to – pokazuje na półki – słoik z okresu okupacji z prawdziwym niemieckim miodem… Tutaj butelka z jakimś alkoholem, ale nie próbowałem, z czasów okupacji… Kubki z Waffen SS, proszę zobaczyć, jaki prosty, zwyczajny design, jak z Ikei, bo Niemcy mieli wzornictwo dopracowane. A to dzbanek na herbatę z niemieckiego szpitala miejskiego. Kilka lat temu kupiłem kartkę z informacją o lekarzu Kwiecińskim z dziewiętnastego wieku, od antykwariusza, za dwieście złotych. Okazało się, że to dowód nadania lekarzowi honorowego obywatelstwa Oświęcimia. Nie był stąd, uratował miasto od tyfusu plamistego, chciano go zatrzymać w mieście za wszelką cenę, uczyniono go nawet naczelnikiem straży pożarnej, ale napisał do żony, że atmosfera miasta tak mu się nie podoba, że musi stąd uciekać.

– O co mu chodziło?

– Może o klątwę.

– Czyli?

– Miasto nigdy nie umiało się dogadać ze znaczącymi mieszkańcami. To jak muzeum Auschwitz, które nie potrafi porozumieć się z nami, kolekcjonerami: wy sobie róbcie swoje, my swoje. W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku coś się musiało stać, bo Oświęcim opuściły albo straciły majątki znamienite rodziny. Rajcy miejscy nie akceptowali osób napływowych, trzymali się swoich. I jest taka legenda, która mówi, że miasto jest spętane klątwą. Te znamienite rodziny, wojna, obóz…