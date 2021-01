Opowiedziała, jak żyło się w Wuhan. Dziś musi się mierzyć z ogromną krytyką

Początkowo jej zapiski zostały dobrze przyjęte. Nie wszystkim jednak krytyczne wypowiedzi Fang Fang przypadły do gustu. Jej posty zaczęli usuwać cenzorzy, a autorkę "niepatriotycznych" dzienników zalała fala krytyki na niesamowitą skalę. Okrzyknięto ją niepoczytalną.

Pół roku temu jej "Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City" wydano w postaci książki (dostępnej także jako ebook) w języku angielskim. Fang Fang została przez BBC uznana za jedną ze 100 najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet w 2020 r. Nie zaprzestała też udzielania wywiadów pozachińskim mediom, choć nie należą one do częstych.