Opluci za promowanie "obrzydliwej ideologii". Przekuli to w promocję

Zręcznie wykorzystał to wydawca, który na swojej stronie w mediach społecznościowych pokazał zestawienie okładki z niektórymi nietolerancyjnymi komentarzami pod jej adresem. "Co to za reklamowanie obrzydliwej ideologii?" - pyta ktoś oburzony. "A to za promowanie 6 kolorów? Od dziś nic u was nie zamówię i przekaże znajomym" - deklaruje inny.