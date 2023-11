On to naprawdę powiedział? "Nigdy nie zagram dla Polaków i Żydów"

Tej przełomowej dla GNR i całej stacji muzycznej nocy, w centrali MTV rozdzwoniły się telefony. Widzowie zaczęli się domagać, aby wideoklip był puszczany częściej. Po kilku dniach "Welcome to the Jungle" stał się jednym z najpopularniejszych teledysków miesiąca. A później pojawił się "Sweet Child O’ Mine". Niemal z dnia na dzień MTV na kilka lat stało się rockową stacją. Nirvana, Metallica, AC/DC, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, R.E.M., Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Faith No More i wiele innych zespołów, w tym starszych, które znów stały się popularne – cały świat zachwycał się ich muzyką i teledyskami.