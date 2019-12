"Olimpo Tropical": piekło w miejskiej dżungli [RECENZJA]

Czym jest Tropikalny Olimp? To miejsce, gdzie giną marzenia, a liczą się siła i bezwzględność. Tam każdy jest potworem albo ofiarą. Role mogą się zmieniać, ale nie ma niczego pośrodku. Tak się żyje w faweli w Rio de Janeiro.

Biuca to młody chłopak, który rzucił szkołę i stał się pionkiem w narkotykowym biznesie. Jego praca polega na przygotowywaniu paczuszek z towarem, ale Biuca ma o wiele wyższe ambicje. Marzy mu się kariera prawdziwego handlarza, twardziela z bronią, których widuje na co dzień w okolicy. Chuderlawy, kulejący na jedną nogę nastolatek chce się wspiąć na mityczny Olimp i zasiąść w panteonie bogów. Innego kierunku nie zna.

Scenarzysta "Olimpo Tropical" tłumaczył, że pisał tę historię z prostym założeniem – chciał pokazać miejskie piekło, brudny świat pełen przemocy, śmierci, nienawiści, łapówkarstwa, narkotyków. Dzieci w faweli bawią się w handlarzy narkotyków i odgrywają scenę egzekucji, którą podejrzały u starszych. Morderstwo jest dla nich chlebem powszednim. Narkotyki rządzą wszystkim. Jednak patrzenie na to wszystko zza pleców Biuki, "Olimpo Tropical" nie jest po prostu kryminałem. To tragiczna historia chłopaka, który próbuje się dostosować do panujących warunków. Ma swoje marzenia i pragnienia, ale zostają one stłamszone. W zestawieniu z brutalną rzeczywistością przestają mieć znaczenie. Biuca walczy o przetrwanie, a nie o życie.