Olga Tokarczuk wspomina Odrę. To rzeka, do której wchodzi wiele razy

Swój esej Tokarczuk kończy optymistycznym stwierdzeniem, że do rzeki, inaczej niż do płynącej wody, można wejść wiele razy, bo woda i rzeka nie są tożsame. To jakby mylić "taniec z tancerką". A warto przywoływać i wchodzić do swojej prywatnej rzeki, bo to jedno z niewielu "niezmiennych zjawisk na świecie, i w czasie, i w przestrzeni".