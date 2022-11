Oksana Zabużko zaatakowana przez polskich narodowców. "Stop banderyzacji".

W poniedziałek 21 listopada, czyli dzień przed galą wręczenia nagrody, w Krakowie miało dojść do spotkania autorskiego z Zabużko. Nie doszło ono jednak do skutku, ponieważ w Międzynarodowym Centrum Kultury (MCK) w Krakowie pojawiła się grupa kilkudziesięciu członków Młodzieży Wszechpolskiej i innych osób (część w kominiarkach). Nie dopuścili pisarki do głosu. Krzyczeli "Bandera won za Don!", "To plucie Polakom w twarz" oraz skandowali "Czołem wielka Polska!" i "Stop banderyzacji!".