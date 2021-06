Obywatel Szwecji chce odzyskać unikalny obraz Witkacego z polskiego muzeum

Obraz zatytułowany "Fałsz kobiety - autoportret z portretem Maryli Grossmanowej" Stanisław Ignacy Witkiewicz namalował pastelami w 1927 r. Dzieło powstało na zamówienie zamożnej klientki, która wraz z mężem podzieliła tragiczny los ludności pochodzenia żydowskiego i w 1942 r. została wywieziona do obozu zagłady. Wojnę przeżyła jednak jej córka, a Martin Kahlberg to urodzony po wojnie i mieszkający w Szwecji jej syn. Od 16 lat domaga się on zwrotu portretu babki, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.