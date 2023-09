Obraz polskich inceli może zaskoczyć. "Terapeuci nie potrafią im pomóc"

PW: Na pewno trzeba uważać, żeby nie powtarzać błędów, które pojawiają się bardzo często w historiach naszych bohaterów i znajdują się wśród źródeł ich trudnej sytuacji. Po pierwsze, nie można przerzucać na synów dawnych wzorców męskości. Nie mówić im rzeczy w stylu: "Nie maż się jak baba", "Co z ciebie za facet?" itp. Trzeba wspierać, być obecnym emocjonalnie, dawać synom jak najwięcej ciepła, czułości, empatii, zrozumienia. To kieruję głównie do ojców - mnóstwo chłopaków, których doświadczenia opisałyśmy w książce, miało lub ma chłodnych, niedostępnych ojców, o ile nie odeszli, co też jest bardzo częste. Trzeba też obserwować, czy chłopak nie spędza całego wolnego czasu w pokoju, przed komputerem, nie nawiązując relacji. Zbudować zaufanie tak, by chciał opowiedzieć rodzicom o tym, co go boli, z czym ma trudność. A jeśli o tym powie, nie zbywać tego, a próbować zrozumieć i wesprzeć. Chłopcy nie są mniej wrażliwi, mniej delikatni od dziewczyn. To wychowanie i cała socjalizacja kastruje ich emocjonalnie, co prowadzi do mnóstwa problemów, nierzadko agresji.