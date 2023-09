"Byłem idiotą". Gigantyczna fortuna mogła mu przejść koło nosa

Johnny Galecki: Mój wieloletni agent powiedział: "Dlaczego ty to ciągle odrzucasz? Czy boisz się, że rzeczywiście zrobi się z tego serial i podpiszesz umowę na następne siedem lat, a przez to nie będziesz mógł wrócić na stałe do Nowego Jorku?". Ja mu na to: "Nie, nie wiem, czy z tego będzie serial ani czy to odniesie sukces". Wtedy on powiedział: "No to w takim razie na co czekasz? Zrób tego pilota, zarobisz coś, i to więcej niż na scenie, a jeśli nic z tego nie wyjdzie, to wrócisz do Nowego Jorku i dalej będziesz robić to, co teraz ci daje tyle przyjemności". Pomyślałem też, że dzięki temu zastępujący mnie na Broadwayu Brian Henderson będzie miał okazję wystąpić pierwszy raz na scenie. Ściągnąłem więc rodziców Briana, żeby mogli go obejrzeć, a sam poleciałem do Los Angeles kręcić pilota "Wielkiego podrywu". Teraz mogę się już do tego przyznać, bo to tylko potwierdza, jaki ze mnie idiota. Fakt jednak pozostaje faktem: odrzuciłem tę rolę pięć razy, zanim się ostatecznie zgodziłem.