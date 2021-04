Skandaliczny wpis posła Konfederacji. Jest reakcja Muzeum Auschwitz

Zobacz: Szczepienia olimpijczyków na COVID-19? Jarosław Sellin zdradza nowe informacje

Do wpisu Wilka odnieśli się pracownicy Muzeum Auschwitz, którzy w odpowiedzi na post posła Konfederacji napisali: "Instrumentalizacja tragedii tych, którzy cierpieli i ginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady oraz uwłaczające pamięci ofiar wykorzystanie symboliki Auschwitz w dyskusji o ratujących życie szczepieniach, to niemoralne i bolesne nadużycie."

Tweet wywołał zdecydowaną także reakcję środowisk prawicowych: "Narzekamy na lewicę gdy ta wykorzystuje symbole patriotyczne do swoich zboczeń i poglądów, a gdy w tym czasie robi to 'nasza strona' to aż mi niedobrze robi. Mamy być inną jakością w polityce, a nie zbliżać się do nich z prymitywnymi przekazami. Prawda?" - skomentował członek Ruchu Narodowego.