Nowy Batman będzie czarny

Zdobywca Oscara wyjawił w "New York Times", że najbardziej cieszy go zainteresowanie ze strony jego własnych dzieci. Synowie są pierwszymi czytelnikami jego komiksów. Choć nie oczekują kolejnego "Zniewolonego", a bardziej czegoś na miarę "Czarnej Pantery", doceniają to co robi ich ojciec i wspólnie odnajdują w tym zadowolenie. Grafiki do komiksu stworzą amerykański rysownik Nick Derington, włoska artystka Laura Braga i inni.