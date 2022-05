Nowa Gwinea – recenzja gry planszowej wyd. Egmont

Krótko mówiąc, "Nowa Gwinea" to nie tylko świetna gra dla całej rodziny, ale także sensowna alternatywa dla "Papuy". Obie gry warto mieć obok siebie na półce, bo choć podobieństw jest wiele, to w każdą gra się nieco inaczej i trudno wskazać lepszą pozycję. Jeżeli lubicie łamigłówki, gry kafelkowe i rywalizację na czas, "Nowa Gwinea" to tytuł dla was. Świetny pomysł i wykonanie, proste zasady kryjące mnóstwo wyzwań - taka właśnie jest najnowsza gra Grzegorza Rejchtmana.