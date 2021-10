Nike 2021: Wyszła na scenę i odczytała list. Poruszające słowa ws. dzieci migrantów

"Nie możemy pozwolić na to, żeby w naszym kraju dzieci były wywożone na śmierć do lasu. Wykonajcie dziś, zaraz jeden telefon do kogoś, kogo znacie, a kto może sprawić, że te dzieci nie umrą. To bardzo proste: od wielu godzin nie dostały nic do jedzenia, trzeba działać natychmiast" - kończą swój list osoby zrzeszone w grupie Rodzin Bez Granic.