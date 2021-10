Nagroda Literacka Nike 2021 przyznana. Kto wygrał?

Rokita to urodzony w Gliwicach 32-letni dziennikarz i reporter, który publikował w "Tygodniku Powszechnym", "Polityce" czy "Dzienniku Gazecie Prawnej". Jego nagrodzona książka, która wyszła we wrześniu ub. r. nakładem wydawnictwa Czarne, to reporterski zapis prywatnej historii rodziny autora na tle wielkiej historii Górnego Śląska.