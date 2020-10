Nike 2020. O weterynarzu z Dębicy mówi dziś cała Polska

To nowy sposób opowiedzenia znanej, ale zapomnianej historii: o chłopskim powstaniu z 1846 roku, zwanym Rabacją i jego przywódcy, Jakubie Szeli. Była to fala buntów chłopów przeciwko właścicielom ziemskim, które bardzo często przeradzały się w krwawe zajścia. Dochodziło do tortur, gwałtów, a nawet zabójstw. Sam Szela ze zwykłego chłopa bardzo szybko wyrósł na potężnego przywódcę.