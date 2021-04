"Nigdy". Ken Follett opisał ludzkość zagrożoną wybuchem III wojny światowej

Ken Follett to jeden z najbardziej znanych współczesnych pisarzy brytyjskich. Autor zapowiedział wydanie nowej powieści. Książka ma tytuł "Never" ("Nigdy") i może zaskoczyć jego fanów. Pisarz odszedł powiem od formuły powieści historycznej.

"Kiedy zbierałem materiały do 'Upadku gigantów' zdałem sobie sprawę, że nikt nie dążył do wybuchu I wojny światowej i nikt tej wojny nie chciał − żaden z ówczesnych europejskich przywódców. Ale głowy państw i premierzy, jeden po drugim, podejmowali decyzje − decyzje logiczne, wyważone − z których każda przybliżała Europę o krok do najstraszniejszego konfliktu, jaki kiedykolwiek ogarnął świat. Doszedłem do wniosku, że w istocie wybuch pierwszej wojny był… tragicznym wypadkiem." Wyznał autor, który od parunastu lat zastanawiał się "Czy to mogłoby wydarzyć się znowu?"