Nieznany los oryginałów Porozumień Sierpniowych

Wielka chwila, po latach wielkie zaskoczenie. Dokumenty, o których podpisaniu mówił cały świat, zaginęły.

Chwilę później Wałęsa wychodzi do ludzi na zewnątrz. Robotnicy chwytają go i sadzają sobie na ramionach, niosą między wiwatującym tłumem pod drugą bramę. Lech wspina się na dach wózka akumulatorowego.

Anna Walentynowicz opuszcza stocznię jako jedna z ostatnich. W sali BHP bałagan nie do opisania – wszędzie walają się papiery, na stołach stoją przepełnione popielniczki, kubki z niedopitą kawą. Razem z Aliną Pienkowską sprzątają koce i materace, na których spali strajkujący. Pod wieczór idą do gabinetu dyrektora.

Swój egzemplarz stoczniowcy potraktowali jak relikwię, postanowili go dobrze ukryć. Zaraz po podpisaniu Bogdan Lis i Alina Pienkowska pobiegli do budynku biura projektów i skopiowali maszynopis w kilkunastu egzemplarzach.

Oryginał zanieśli do znajomych Aliny mieszkających obok stoczniowej przychodni. Schowali go tam w obawie przed rewizją. Po kilku miesiącach dokument przenieśli do siedziby Solidarności we Wrzeszczu. Stąd w stanie wojennym zabrała go SB. Tak pamięta Bogdan Lis.