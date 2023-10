Niemal go okradziono na gali. Piątek rzucił się w pościg za złodziejem

"Krótka opowieść o tym, jak odbierałem dyplom 'Nike'. Pierwszy raz odebrałem go, przy wszystkich, na scenie. Potem, przez cały bankiet ostrożnie trzymałem go w dwóch palcach, ale pod koniec odłożyłem na stół, żeby zrobić zdjęcie. Kiedy po jakiejś minucie się odwróciłem, dyplomu nie było. Nie było też stołu. Pan od kateringu radośnie poinformował mnie, że jakiś pijany facet z białą reklamówką go sobie wziął. Dyplom, nie stół. Ochrona przy wyjściu równie radośnie potwierdziła tę wersję (ciekawe swoją drogą po co taka ochrona, która się tylko gapi jak ktoś kradnie) więc rozjuszony, wspierany przez Maciej Marcisz i mojego ukochanego Maćka, rzuciłem się w pościg" - czytamy.