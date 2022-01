Po odsunięciu od władzy w 1980 r. Edward Gierek żył jeszcze 21 lat. Nie wyjechał do NRD na zaproszenie Ericha Ho­nec­kera, który zaproponował to ("My go przyjmiemy") Jaruzelskiemu. Miał willę w Katowicach, a ostatnie lata starości spędził w Ustroniu.