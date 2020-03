Nie żyje Ulay, performer, wieloletni partner Mariny Abramovic

Nie żyje Frank Uwe Lyasiepen, performer, artysta znany jako Ulay. Miał 76 lat.

Kupili samochód i podróżowali po świecie ze swoimi performance’ami. To miała być miłość do końca życia. Zaplanowali sobie, że razem przejdą Mur Chiński. Ona od strony pustyni, on od strony morza. Mieli się spotkać w połowie i pobrać. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wyjechali do Chin. Projekt "Kochankowie" trwał 90 dni. Gdy się spotkali, Ulay przytulił Marinę po raz ostatni. Miał już romans z chińską tłumaczką i za kilka miesięcy miał zostać ojcem. Tak zakończył się jego związek z Mariną.