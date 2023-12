Nie żyje prof. Zbigniew Majchrowski. Ze światem pożegnał się już w październiku

"Pomyślałam wtedy: 'Co za głupie żarty się profesora trzymają?'. Dla mnie był nie do zdarcia. [...] Był absolutnie genialny w tym, co robił i jak uczył nas, studentów i studentki polonistyki myśleć o kulturze. Kazał nam chodzić z szeroko otwartymi oczami i nasłuchującymi uszami. Kazał łączyć. Kazał myśleć. Kazał wychodzić poza schematy. Nienawidził tandety. [...] Nie da się tego zapomnieć. Tak, jak kiedyś na seminaiurm zadanego nam pytania: 'Wy też tyle chlejecie, ile my chlaliśmy na studiach?'. Nie wierzę, że tak po prostu umarł" - napisała jedna z dawnych podopiecznych profesora Majchrowskiego.