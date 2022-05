Nie żyje Miss Tic. Była prawdziwą legendą

Urodzona w 1956 r. w młodości studiowała sztukę użytkową i teatr uliczny. To miało wpływ na jej późniejszą twórczość. "Spodobała mi się idea sztuki ulicznej. Na początku pomyślałam, że będę pisać wiersze. A potem, że dodam do nich obrazy. Zaczęłam od autoportretów, by następnie zwrócić się w stronę innych kobiet" – powiedziała w wywiadzie w 2011 r.